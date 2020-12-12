«اعتدال» يكشف استراتيجية التنظيمات المتطرفة لاختراق المجتمع والتشكيك في ثوابته

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، اليوم السبت، عن أحد استراتيجيات التنظيمات الإرهابية في اختراق المجتمعات والتشكيك في ثوابتها وتماسكها.

وفي بيان له، قال المركز: «إن نشر المعلومات السلبية أو الأخبار المغلوطة أحد استراتيجيات التنظيمات المتطرفة في اختراق المجتمعات والتشكيك في ثوابتها وتماسكها»، مؤكدًا أهمية الوعي بضرورة مواجهة هذه الخطط وعدم المساعدة في الترويج لها.

وأوضح المركز، أن «التنظيمات المتطرفة تعمد إلى تغييب التفكير الإيجابي لدى الفرد، إدراكًا منها أن وجود مثل هذا النمط من التفكير قادر على رفع مستوى الوعي العام بمخاطرها وما تمثله أفكارها الإقصائية من تهديدات».

ولفت المركز، إلى أنه في مواجهة ذلك تسعى التنظيمات المتطرفة إلى تكثيف محاولاتها لنشر السلبية والإحباط بين فئات المجتمع ليسهل استهدافهم أو تجنيد عناصر من بين مكوناتهم.

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