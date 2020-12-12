ختام مهرجان الصقور بمنافسة قوية على كأس الملك عبدالعزيز

اختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور فعاليات نسخته الثالثة اليوم السبت، بإقامة 6 أشواط نهائية باسم كأس الملك عبدالعزيز، شهدت منافسة قوية حسمتها الثواني الأخيرة.

وخصص الشوط الأول للإنتاج المحلي، دعمًا لمزارع الإنتاج السعودية، وحصد لقب الشوط المخصص للحر والشاهين فرخ الصقار محمد بن برغش المنصوري، الذي انتزع المراكز الأربعة الأولى، وقطع صقره عسير مسافة الملواح 400 متر في 18 ثانية و826 جزءًا من الثانية.

وظفر بلقب الكأس لشوط جير بيور فرخ للملاك السعوديين الصقار فهد بن سلطان المري، بصقره سحاب، محققًا زمن الملواح في 18 ثانية و64 جزءًا من الثانية، فيما تمكن الصقار فهد بن محمد البرغش المنصوري من تحقيق لقب الشوط الثالث لفئة جير بيور قرناس للملاك، بزمن 18 ثانية و23 جزءًا من الثانية.

وفاز بالشوط الرابع المخصص للمحترفين الدوليين - فئة الجير «بيور/ شاهين/ تبع/ قرموشة» الفريق الإماراتي «F3-S»، وحقق المراكز الأربعة الأولى، وأسرعها كان بزمن 16 ثانية و860 جزءًا من الثانية، في حين كان الشوط الخامس لفئة جير بيور فرخ للمحترفين السعوديين، وفاز الصقر شواق لمالكه فلاج عبدالله الدوسري بلقب الشوط، محققاً زمن 17 ثانية و559 جزءًا من الثانية.

أما آخر أشواط الملواح فخصص لفئة جير بيور قرناس محترفين، وتمكن الصقار محمد بن برغش المنصوري من الفوز بالمراكز الأربعة الأولى، وأسرع صقوره شامان قطع السباق في 16 ثانية و869 جزءًا من الثانية.

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