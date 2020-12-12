التحالف: عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له، مؤكدًا أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام.

وأكد التحالف، التزام الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.