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آثار عدم التبرع بالدم بعد التطعيم

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نشرت وزارة الصحة عبر حساب «عش بصحة»، لائحة بأبرز ما يتعلق بلقاح «كوفيد- 19»، وكذلك التوصيات التي ينبغي على الأشخاص اتباعها بعد أخذ اللقاح، والآثار الجانبية المتوقعة منه، كان من ضمن ما جاء فيها: لا ينبغي على المرأة أن تحمل بعد أخذ اللقاح، وتجنب التبرع بالدم، وفي هذا الصدد أوضح استشاري أمراض الدم، الدكتور محمد المحمدي، أنه وحسب ما قالته المنظمة الأمريكية لبنوك الدم (AABB)، أن لقاحات فايزر وموديرنا لا يوجد مانع من التبرع بالدم بعدها، لانتفاء الخطورة عن المتبرع والمستفيد، كما أن منع التبرع سيؤثر سلبًا، خاصة إذا تمت عملية أخذ اللقاح على نطاق واسع.

أثر قلة المتبرعين

أكد المحمدي أنه ما زلنا ننتظر المزيد من التصريحات، سواء من وزارة الصحة أو من المنظمات الدولية؛ لأن قطع الشريان الحيوي والمتمثل بوجود متبرعين بالدم هو أمر سيؤثر بشكل سلبي، خاصة إذا تمت عملية أخذ اللقاح على نطاق واسع.

منع التبرع ببلازما المتعافين

تابع المحمدي: أما بالنسبة للأنواع الأخرى من اللقاحات فقد تم تحديد مدة «منع» التبرع وهي 14 يومًا بعد أخذ اللقاح في حال عدم حدوث أي أعراض جانبية، كذلك يمنع أيضًا جمع البلازما من المتعافين من كوفيد19 الذين أخذوا اللقاح.

منع الحمل

أشار المحمدي إلى أنه بطبيعة الحال وكون أن اللقاح جديد فلذلك ينبغي أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، كما أن اللقاحات على نوعين: منها الذي يكون الفيروس بداخله غير حي أو أنه مبني على الـ(RNA)، وهذه الطريقة قليلة الخطورة، وهي المعتمدة من قبل شركة فايزر وموديرنا، أما الطريقة الأخرى فهي التي يكون فيها الفيروس حيًا، لكنه مخفف، وهي ما اعتمدته شركة استرازينيكا، وهذا النوع من اللقاحات لا يعطى للمرأة الحامل إلا بعد الولادة في حال دعت الحاجة.


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