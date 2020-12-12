آثار عدم التبرع بالدم بعد التطعيم

أثر قلة المتبرعين
أكد المحمدي أنه ما زلنا ننتظر المزيد من التصريحات، سواء من وزارة الصحة أو من المنظمات الدولية؛ لأن قطع الشريان الحيوي والمتمثل بوجود متبرعين بالدم هو أمر سيؤثر بشكل سلبي، خاصة إذا تمت عملية أخذ اللقاح على نطاق واسع.
منع التبرع ببلازما المتعافين
تابع المحمدي: أما بالنسبة للأنواع الأخرى من اللقاحات فقد تم تحديد مدة «منع» التبرع وهي 14 يومًا بعد أخذ اللقاح في حال عدم حدوث أي أعراض جانبية، كذلك يمنع أيضًا جمع البلازما من المتعافين من كوفيد19 الذين أخذوا اللقاح.
منع الحمل
أشار المحمدي إلى أنه بطبيعة الحال وكون أن اللقاح جديد فلذلك ينبغي أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، كما أن اللقاحات على نوعين: منها الذي يكون الفيروس بداخله غير حي أو أنه مبني على الـ(RNA)، وهذه الطريقة قليلة الخطورة، وهي المعتمدة من قبل شركة فايزر وموديرنا، أما الطريقة الأخرى فهي التي يكون فيها الفيروس حيًا، لكنه مخفف، وهي ما اعتمدته شركة استرازينيكا، وهذا النوع من اللقاحات لا يعطى للمرأة الحامل إلا بعد الولادة في حال دعت الحاجة.
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