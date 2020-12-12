تدشين مشروعات طرق بالمدينة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أمس، عدداً من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة لخدمة الطُرق ومرتاديها، كما وضع أمير المنطقة حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير طريق متنزه البيضاء البري بمرحلته الأولى والثانية.
وشملت المشاريع التي دشنها الأمير فيصل بن سلمان، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، 4 مشروعات طرق بأطوال 172 كم.
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