مكافحة الإنفلونزا الموسمية بطب نجران

كما قدم الطلبة المتطوعون في الحملة المعلومات للزوار حول فوائد اللقاح ودوره في تجنب المستفيدين من الإصابة بالإنفلونزا. وهدفت الحملة إلى توعية المجتمع تجاه الإنفلونزا الموسمية، وأهمية اللقاح، إضافة إلى توضيح الفئة الأكثر عرضة للإصابة، والتعريف باللقاح.
وتأتي هذه الحملة استشعاراً من دور الجامعة تجاه المجتمع، واستفادةً من إمكانات الجامعة المتنوعة.
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