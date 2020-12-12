شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية: بريطانيا تعفي المسافرين من المملكة من إجراءات كورونا والان مع التفاصيل

السبت 12 ديسمبر 2020 أكدت الخطوط الجوية السعودية امس أن قرار بريطانيا ، بإعفاء المسافرين من المملكة من إجراءات كورونا، سيبدأ تطبيقه فجر غدٍ السبت.

وذكرت الخطوط الجوية السعودية في بيان لها- عبر تويتر- أنه وفقًا لما أعلنته حكومة لندن ، يُعفى الضيوف المسافرين من السعودية إلى بريطانيا ، من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت الموافق 12 ديسمبر الجاري".

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