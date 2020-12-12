تركي آل الشيخ: الموافقة على 11 فكرة ترفيهية فقط.. شدوا حيلكم 

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه.

وقال آل الشيخ: “أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة، حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على 11 فكرة ومتبقي 9 أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن”، مضيفًا: “شدوا حيلكم”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أطلق مبادرة أفكار الترفيه، لاختيار أفضل 20 فكرة ترفيهية، قائلًا: “نتيح الفرصة لكل سعودي وسعودية والمقيمين أيضًا؛ حيث سيرسل المتقدمين مقطع مدته 3 دقائق يشرح فيهم فكرة ترفيهية قادر على تنفيذها وتفيد الهيئة في نفس الوقت”، مطالبًا بعدم إرسال مقاطع فيديو غير مفهومة تهدر وقت الموظفين بالهيئة.

وأضاف: “سنفرز جميع مقاطع الفيديو، وأهم 20 مبادرة ستتبناها الهيئة في جميع مناطق المملكة، لكن لابد أن تكون الفكرة جديدة”.

