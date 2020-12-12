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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: الموافقة على 11 فكرة ترفيهية فقط.. شدوا حيلكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تركي آل الشيخ: الموافقة على 11 فكرة ترفيهية فقط.. شدوا حيلكم
سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه.
وقال آل الشيخ: “أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة، حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على 11 فكرة ومتبقي 9 أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن”، مضيفًا: “شدوا حيلكم”.
وكان المستشار تركي آل الشيخ، أطلق مبادرة أفكار الترفيه، لاختيار أفضل 20 فكرة ترفيهية، قائلًا: “نتيح الفرصة لكل سعودي وسعودية والمقيمين أيضًا؛ حيث سيرسل المتقدمين مقطع مدته 3 دقائق يشرح فيهم فكرة ترفيهية قادر على تنفيذها وتفيد الهيئة في نفس الوقت”، مطالبًا بعدم إرسال مقاطع فيديو غير مفهومة تهدر وقت الموظفين بالهيئة.
وأضاف: “سنفرز جميع مقاطع الفيديو، وأهم 20 مبادرة ستتبناها الهيئة في جميع مناطق المملكة، لكن لابد أن تكون الفكرة جديدة”.
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