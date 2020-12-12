توقيع إنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات بالمدينة

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ويشمل العقد الاستثماري إقامة مشروع تعليمي على طريق هلال بن أمية شرق المدينة المنورة، ليقدم برامج تعليمية مميزة في بيئة جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم، وتتلاءم مع البيئة التعليمية لإثراء المحتوى العلمي والتقني ومواكبة التطور العلمي ضمن بيئة تربوية جاذبة ومحفزة على الإبداع والمنافسة بفكر عصري.يشار إلى أن أمانة منطقة المدينة تسعى من خلال الاستثمارات الجديدة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في مجال التعليم بالمنطقة، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورفع مستوى جودة الحياة والتوسع في تقديم خيارات تعليمية متنوعة لأهالي المدينة المنورة.
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