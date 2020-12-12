شكرا لقرائتكم اختتام مناورات “مخالب الصقر 2” بين القوات البرية السعودية والأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-12 اختتام مناورات “مخالب الصقر 2” بين القوات البرية السعودية والأمريكية متابعات الخليج 365 - الرياض اختتمت، اليوم السبت، مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)، والتي تأتي امتدادًا للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظريتها القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية. وتهدف هذه المناورات، إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات.



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