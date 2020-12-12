شكرا لقرائتكم شاهد.. خروج قوات الحكومة الشرعية من أبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لخروج قوات الحكومة الشرعية من أبين

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وكان التحالف قد أكد في وقت سابق، الالتزام التام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري.

وقال التحالف في بيان له: إن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام.

وأوضح التحالف أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له.



