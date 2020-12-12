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حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمهرجان الإبل

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متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، حملة أمنية مشتركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل اليوم السبت 12 ديسمبر الجاري؛ وذلك للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19).

وشملت الحملة الأمنية التفتيش على المخالفات الصحية والمرورية والجنائية بهدف الحفاظ على الأمن وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المهرجان الذي انطلق في الواحد من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى الـ١٤ من شهر يناير المقبل.

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وشملت الحملة جميع مواقع المهرجان للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية والأمنية، وإزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها عن 50 شخصًا، وسوف تستمر الحملة الأمنية المشتركة حتى نهاية المهرجان.

وشددت الجهات المشاركة في الحملة على أهمية الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة الجميع وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية ومنع المناسبات لأكثر من خمسين شخصًا.

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