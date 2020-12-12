«الموارد البشرية»: 4 شروط للاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة، أن تلك الخدمة تعني تخفيض قيمة المخالفات على المنشآت المتميزة، التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، بما يسهم في زيادة نسبة التوطين.

وحددت الوزارة 4 شروط للاستفادة من الخدمة، وهي أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف السعوديين، وأن يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، وأن يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر، وألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.

ولفتت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة 2225 سعوديًا.

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