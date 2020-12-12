«الزعاق» یكشف موعد دخول الشتاء وبداية البرد الشديد

توقع الخبیر الفلكي الدكتور خالد الزعاق إنه يتبقى فقط 10 أيام على دخول فصل الشتاء، مبینًا أنه يتزامن مع دخول موسم المربعاينة الذي يعد أول مواسم الشتاء.

وغرّد الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: « بعد عشرة أيام تنقلب الشمس». وهو ما يعرف بالمنقلب الشتوي، والذي يحدث عندما تنقلب الشمس من جھة الشمال إلى جھة الجنوب، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وشدة البرودة.

وأرفق مع التغريدة مقطع فيديو، أكد خلاله أن البرد الشديد لا يأتينا إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، وهذا الانصراف لا يكون إلا في موسم المربعانية، والمربعانية سميت بهذا لأن مدتها 40 يومًا.

وأضاف أن المربعانية هي بداية البرد، وهذا عند أهل الحساب في نجد، وهي شدة البرد عند أهل الشام، والفارق بين هذا وذاك 20 يومًا تقريبًا.

وتابع: البرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، برد المربعانية وهو أصله الرطوبة وبرد الشبط وهو برد جاف، وبرد العقارب هو برد ناعم.

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