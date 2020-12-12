أمطار غزيرة على 7 مناطق بالمملكة.. والدفاع المدني يحذر

نوّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من بعد غدٍ الاثنين حتى الخميس التالي، وذلك على أجزاء من مناطق المملكة.

وحسب ما ورد إليها من «المركز الوطني للأرصاد»، أفادت المديرية بتأثر مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وحذرت مديرية الدفاع المدني، من تعرُّض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا «الرياض والقصيم» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة؛ الجميع بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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