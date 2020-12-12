لماذا سمحت المملكة باستيراد لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، مأمونية لقاح كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشددة على أنه وسيلة فعالة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» بثت الوزارة بيانًا طرحت من خلاله سؤالاً: «لماذا تؤخذ اللقاحات؟»، وأجابت: للحماية من الفيروسات، وذلك بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، لتوفر للجسم الحماية من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وبشأن لقاح «كورونا المستجد»، أكدت الوزارة أنه وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وقد تم خضوعه لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليه، مؤكدة أنه تتم مراقبة نتائجه باستمرار.

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