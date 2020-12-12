«إغاثي الملك سلمان» يعالج 33 ألف مريض في مجال مكافحة العمى بدول عدة

أجرى فريق «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي» خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، 4.595 عملية جراحية متفرقة في مجال مكافحة العمى والأمراض المسببة له.

كما وزع 6.882 نظارة طبية وتقديم وصفات وعلاجات متنوعة، استفاد منها 32.766 فردًا في اليمن، والسودان، وبنجلاديش، ونيجيريا. وذلك بالتعاون مع «مؤسسة البصر العالمية».

وفي اليمن نفذ فريق المركز 1.750 جراحة في محافظتي المكلا وعدن، كما قام بالكشف على 6.047 مريضًا مع توزيع أكثر من 1.731 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي.

أمّا في السودان، فقد أجرى أطباء المركز 800 عملية جراحية، والكشف على 5.000 حالة، إضافة إلى توزيع 800 نظارة طبية وقطرات خاصة للأعين، وذلك في ولايات «الخرطوم، وأم درمان، والكلاكلة، ومدني».

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي في مدينتي رانجبور و راجشاهي بجمهورية بنجلاديش 809 عمليات جراحية، والكشف على 5.979 فردًا، وتوزيع ما يقارب 1.688 نظارة طبية للمرضى الذين يعانون خللاً أو ضعف في الإبصار.

كذلك قام الفريق التطوعي في نيجيريا بتنفيذ 1.600 جراحة لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، إضافة إلى الكشف على 15.740 حالة، وصرف 2.663 نظارة طبية مع تقديم علاجات مناسبة للمحتاجين في مدينتي كانو وبوتشي.

وتأتي الحملات الطبية التي يمولها وينفذها «مركز الملك سلمان للإغاثة» في الدول ذات الاحتياج بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وضمن الواجب السعودي في تلبية النداء الإنساني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

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