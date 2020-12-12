مدينتان سعوديتان الأعلى إصابة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 359.749 حالة، من بينها 3366 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 517 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وكانت الوزارة أعلنت أيضًا تسجيل 239 حالة تعافٍ إضافية، و13 حالة وفاة جديدة في البلاد.

وتصدرت الرياض أكثر المدن من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 40 حالة، تلتها جدة 17 حالة، ثم ينبع 14 حالة، تليهم مكة المكرمة بتسجيل 10 حالات، والدمام 10 حالات، ثم المدينة المنورة 9 حالات.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي https://covid19.moh.gov.sa.

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