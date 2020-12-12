«حساب المواطن» يوضح الحالات المستثناة من تعليق التسجيل في البرنامج

ردًا على المستفيدين..
أكد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، استمرار إضافة التابعين للمستفيدين، رغم تعليق التسجيل في البرنامج.
جاء ذلك في رد لـ«خدمة المستفيدين» على سؤال يقول: «أنا الآن اسمي مسجل مع الوالد واستقليت.. هل لازم أسجل من جديد؟».
وقال «حساب المواطن» في رده على المستفيد: «تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم».
واستدرك ليؤكد: «يستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».
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