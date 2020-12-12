السعودية اليوم / "البيئة" تنظم ورشة عمل لتطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة



الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان "تطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة".

وتهدف الورشة لدعم استدامة الإنتاج المحلي بتنظيم وضبط جودة استيراد الخضار والفواكه لاستمرار تدفقها لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير إدارة الصحة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن الغامدي, أن تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيلها سيكون عن طريق نظام إلكتروني يتم ربطه مستقبلًا مع الهيئة العامة للجمارك قبل بدايته في التاريخ المقترح 1 أبريل 2021، مؤكداً أن الهدف من الشروط والضوابط هو ضمان تواجد المنتج المحلي في السوق مع إكماله بالمنتج المستورد.

واستعرضت الوزارة خلال الورشة عبر عرض تقديمي حجم الواردات من الخضار والفاكهة للمملكة العربية

وناقشت ورشة العمل نموذجًا للحوكمة الإلكترونية، وتناولت تحديد المنافذ المستهدفة في استيراد الخضار والفاكهة، والمنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت العديد من المستوردين للمشاركة في ورشة العمل، في إطار مساعيها لدعم المنتجات الزراعية المحلية وتوفير أعلى معايير السلامة وشروطها لإنتاج النباتي والحيواني، مع فرض عقوبات صارمة لمن يحاول مخالفة ضوابط الإنتاج المحلي.

// انتهى //

18:46ت م

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الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسنظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان "تطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة".وتهدف الورشة لدعم استدامة الإنتاج المحلي بتنظيم وضبط جودة استيراد الخضار والفواكه لاستمرار تدفقها لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح مدير إدارة الصحة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن الغامدي, أن تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيلها سيكون عن طريق نظام إلكتروني يتم ربطه مستقبلًا مع الهيئة العامة للجمارك قبل بدايته في التاريخ المقترح 1 أبريل 2021، مؤكداً أن الهدف من الشروط والضوابط هو ضمان تواجد المنتج المحلي في السوق مع إكماله بالمنتج المستورد.واستعرضت الوزارة خلال الورشة عبر عرض تقديمي حجم الواردات من الخضار والفاكهة للمملكة العربية السعودية في عام 2020م، وبيان للشروط والضوابط التي يجب أن يتمتع المستورد بها والشروط الصحية للشحنة، وشرح المتطلبات والإجراءات لإصدار التراخيص بالإضافة إلى شروط السماح بدخول شحنة (الفواكه أو الخضار) المستوردة إلى المملكة.وناقشت ورشة العمل نموذجًا للحوكمة الإلكترونية، وتناولت تحديد المنافذ المستهدفة في استيراد الخضار والفاكهة، والمنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية.وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت العديد من المستوردين للمشاركة في ورشة العمل، في إطار مساعيها لدعم المنتجات الزراعية المحلية وتوفير أعلى معايير السلامة وشروطها لإنتاج النباتي والحيواني، مع فرض عقوبات صارمة لمن يحاول مخالفة ضوابط الإنتاج المحلي.// انتهى //18:46ت م0063

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