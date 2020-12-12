السعودية اليوم / وزارة الصحة الكويتية تسجل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض " كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3308 حالات.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 4824 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1176983 فحصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 256 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 141825 حالة.

// انتهى //

18:38ت م

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الكويت 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 146044 حالة ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 911 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض " كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3308 حالات.وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 4824 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1176983 فحصا.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 256 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 141825 حالة.// انتهى //18:38ت م0062

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