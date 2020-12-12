السعودية اليوم / العراق يسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12565, فيما تم تسجيل1772 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 505669 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55388 مصابا, منهم 193 في العناية المركزة.

// انتهى //

18:19ت م

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بغداد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 573622 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12565, فيما تم تسجيل1772 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 505669 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55388 مصابا, منهم 193 في العناية المركزة.// انتهى //18:19ت م0061

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