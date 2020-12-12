مهرجان الإبل: عدم التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية قد يؤثر على استمرارية المهرجان

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، خلال المؤتمر الصحفي الثالث، اليوم السبت، أن عدم التزام المشاركين في المهرجان وزواره بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قد يؤثر على استمرارية المهرجان، داعية الجميع إلى تحميل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد لضمان استمرارية المهرجان وعدم إيقافه من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي رفع المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الدكتور خالد التركي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفيرهم لقاح فيروس كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، إضافةً لما تحظى به نسخة المهرجان الخامسة من دعم واهتمام تمثل في توجيه القيادة بإقامة المهرجان في موعده المحدد رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.

وأكد التركي أن إقامة مهرجان المؤسس بهذا المستوى من التنظيم يعد نجاحًا استثنائيًّا نفخر به في المملكة ولله الحمد، وهذا ما أشادت به الأوساط المحلية والدولية، حيث عملت إدارة المهرجان منذ اليوم الأول على تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأضاف التركي: أن الجهات الحكومية تعمل كمنظومة متكاملة منذ انطلاقة المهرجان وحتى اليوم وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع، حيث قامت وزارة الصحة بحملة للتطعيم من الإنفلونزا الموسمية، فيما تقيم الجهات الأمنية في المناطق المحيطة بالمهرجان نقاط مراقبة لقياس درجات الحرارة، والتأكد من ارتداء الجميع للكمامات، والتزامهم بالإجراءات قبل دخولهم المهرجان، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية قامت بجولات تفتيشية خلال الأيام الماضية ورصدت عددًا من المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم، والتي تشمل غرامة مالية بقيمة 1000 ريال لعدم ارتداء الكمامة.

ودعا التركي المشاركين في المهرجان وزواره إلى الابتعاد عن مناطق التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامة لتكون مغطية للأنف والفم بالكامل، إضافة لترك مسافة بينهم وبين الآخرين، وتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا.



