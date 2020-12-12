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فيديو.. الرشيد يكشف عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عبدالعزيز الرشيد، ناشر محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تويتر.
وأوضح الرشيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتيح إمكانية مشاركة التغريدات بشكل مباشر لـ سناب شات بتنسيق وتصميم جميل مع إرفاق رابط التغريدة تلقائيًّا.
وتابع الخبير التقني أن هذه الميزة الجديدة تتيح أيضًا إرفاق رابط التغريدة تلقائيًّا.
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