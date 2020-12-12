شكرا لقرائتكم خبر عن مجاناً.. المملكة توفر لقاح "فايزر" ضد كورونا قبل نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

• حرب أسعار بين الشركات: فايزر بـ 20 دولار .. وموديرنا 37 دولارًا .. وأسترا زينيكا 4 دولارات .. والروسي أقل من 10 دولار

توفر المملكة لقاح كورونا مجاناً ، بعد إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيو إن تك" ضد فيروس كورونا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله.

وجاء قرار موافقة الهيئة السعودية على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة "فايزر"، بتاريخ 24 نوفمبر 2020، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وقال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، في مقابلة على القناة السعودية الأولى أن البدء في تطعيم لقاح كورونا "فايزر بيونتيك" سيكون قبل نهاية عام 2020م، موضحاً أن "اللقاح تم تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة، وثبت فاعليته، ولله الحمد".

ورغم أن التقارير الدولية كانت تركز في المقام الأول على فعالية لقاحات كورونا ، لكنها تحولت إلى تقصى حرب الأسعار بين الشركات المنتجة ، حيث يصل لقاح موديرنا إلى 37 دولارًا لكل جرعة بينما تذكر شركة Pfizer & BioNTech أن تكلفة لقاحهم تبلغ حوالي 20 دولارًا لكل جرعة.

ومن المتوقع أن تلعب اللقاحات الأرخص التي تظل مستقرة عند درجات حرارة أعلى دورًا حاسمًا في إنهاء الوباء في المناطق النائية من العالم، وتُعلق آمال كبيرة على اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا والذي ظهر من الاختبارات بكفاءة 70٪ (والتي يمكن تعديلها إلى 90٪ حسب الجرعة). يمكن نقله في ظروف التبريد القياسية وإدارته ضمن إعدادات الرعاية الصحية الحالية. كما أنها أرخص بكثير من نظيراتها بسعر 4 دولارات فقط.

وكشفت الشركة المصنعة للقاح الروسي سبوتنيك v، أن سعر لقاحها الخاص بفيروس كورونا سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات الأمريكية، حيث سيصل سعر اللقاح الروسي أقل من 10 دولارات.