رسميا أرامكو تعلن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية والتطبيق بداية من 11/12/2020

أعلنت الشركة العالمية العملاقة أرامكو السعودية يوم الخميس 10/12/2020 أسعار البنزين الجديدة التي سوف يتم العمل بها بداية من 11/12/2020 بعد ترقب شديد من ملايين من مواطني المملكة .

بدأت المللكة السعودية في تغير أسعار المواد النفطية وفقا للوضع الأقتصادي والوضع العالمي لأسعار المواد البترولية كل ثلاثة أشهر بشكل دوري منذ فبراير الماضي حيث كانت فترة التحديث الماضية في شهر أغسطس 2020 .

تقوم شركة أرامكو العالمية بدراسة أسعار المواد البترولية في السوق المحلي والعالمي وفقا للتغيرات في سوق تصدير المواد البترولية العالمي شهريا ويتم تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم الحادي عشر من الشهر .

والجدير بالذكر أن السيد وزير المالية قد أخبر أنها رغم ما تمر به البلاد بسبب جائحة كورنا أن أرتفاع أسعار البنزين مؤشر إيجابي للأننا دولة مصدرة للمواد البترولية مع استمرار المملكة في تقديم المبادرات لدعم المواطنيين للتخلص من الأثار السلبية الواقع علي المواطنيين الزيادة في أسعار المواد البترولية .

كما تعمل شركة أرامكو علي تلبيات الاحتياجات من الوقود اللازمة من البنزين بنوعيه 91 و95 اللازمة للسيارات والديزل للمركبات والشحنات الأخري .

وجاءت أسعار البنزين كتالي :

1.44 ريال سعودي للتر من بنزين 91

1.85 ريال سعودي للتر من بنزين 95

0.52 ريال سعوي للتر من الديزل

0.75 ريال سعودي سعر غاز البترول

0.70 ريال سعودي سعر الكيروسين