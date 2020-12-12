شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت لجنة رباعية برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل بالمحافظة، وبمشاركة الجهات المساندة عدداً من محلات بيع الدجاج. واوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أنه تم ضبط موقعين مخالفين لبيع الدجاج الحي (النتافات) والذبح العشوائي، وتمت مصادرة الدجاج واتلافه من قبل اللجنة لوجود اشتباه بحالات مرضية وغير صالح للاستهلاك الآدمي مما قد يؤثر على صحة الإنسان وسلامته من المرض. مما أدى إلى إغلاق المحلات فوراً ومصادرة الأواني والمعدات المستخدمه بالذبح وتم تطهير المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيمها بالمطهرات، وأخذ على أصحابها التعهدات اللازمة بعدم البيع مستقبلاً وتم إعداد محضر من قبل اللجنة بذلك. وأكد «الشيخ» أن هذه الجولات التفتيشية، استمرار للجهود المبذولة من قبل لجنة انفلونزا الطيور (النتافات)، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا سمح الله.

من جهته شدد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه على رقم طوارئ الثروة الحيوانية 8002470000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة.

من الجدير بالذكر أن لجنة أنفلونزا الطيور، تكوّنت بناء على توجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي بموجبه شكّل المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لجنة مكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل؛ وذلك للوقوف على الوضع الصحي العام.