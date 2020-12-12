أخبار السعودية اليوم.. تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.. وتوقعات ببدء حالة مطرية على 11 منطقة بالمملكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020م منها: تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وتوقعات ببدء حالة مطرية على 11 منطقة بالمملكة، بدءًا من الإثنين المقبل، وتغريم مؤسسة 148 ألف ريال لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية.

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة تسبب لقاح كورونا العقم لدى النساء

أكدت هيئة الغذاء والدواء، عدم وجود أي دراسات علمية تشير إلى تسبب لقاحات فيروس كورونا، في العقم لدى النساء.

الحصيني: حالة مطرية على 11 منطقة بالمملكة بدءًا من هذا الموعد

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية شتوية ممطرة، على بعض مناطق المملكة، بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

بالصور.. تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التطويرية النسائية، بتفويج أكثر من مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك منذ بداية موسم العمرة.

تدشين 4 مشروعات لخدمة الطرق في المدينة المنورة بطول 172 كيلومترًا

دشنت وزارة النقل 4 مشروعات تنموية لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال 172,8 كيلومتر، في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن حزمة مشاريع أطلقتها برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

تغريم مؤسسة 148 ألف ريال لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه تم تغريم مؤسسة (148) ألف ريال، بسبب اعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة أخرى.

«أمانة المدينة المنورة» توضح غرامات إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة

حذرت أمانة المدينة المنورة، من إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، مشيرة إلى أن ذلك يعرض المخالف للغرامة.

مجلس الضمان الصحي يستهدف تطوير البيئة التشريعية في قطاع التأمين الطبي

أكد أحمد أبوعمارة المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للشؤون القانونية في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تمكين مقدمي الخدمة وشركات التأمين الصحي من تقديم الرعاية للمستفيدين المؤمن لهم بجودة عالية، وتنظيم التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة.

«حساب المواطن» يوضح تأثير إعادة تقديم طلب للتابعين على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن إعادة تقديم الطلب للتابعين لا يؤثر على صرف الدعم بشرط أن يكون رب الأسرة مؤهلًا.

الصحة: حالة واحدة لا يتم فيها حجز موعد مسبق لإجراء فحص كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك حالتين لإجراء فحص كورونا، واحدة تستلزم حجز موعد والثانية لا تستلزم ذلك، مشيرة إلى أن الفحص يتم في مراكز (تأكد) وعيادات (تطمن).

هل يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات؟.. «المرور» يجيب

أوضح المرور السعودي، أنه لا يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات.

جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس، بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلومات المسائية «ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية» للفصل الدراسي الثاني والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بالفيديو.. دارة الملك عبدالعزيز تكشف عن قصة تاريخية.. وردة فعل خادم الحرمين عند سماعها

ذكرت دارة الملك عبدالعزيز، قصة تاريخية حول امرأة حاول أحد اقربائها سلب ميراثها من زوجها، فلجأت إلى الملك عبدالعزيز الذى عين نفسه وكيلًا شرعيًّا لها.

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