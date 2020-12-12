تعافي 239 حالة.. «الصحة» تعلن إصابات ووفيات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 359749 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 350347 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6036 حالة.



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