بالفيديو.. دارة الملك عبدالعزيز تكشف عن قصة تاريخية.. وردة فعل خادم الحرمين عند سماعها

ذكرت دارة الملك عبدالعزيز، قصة تاريخية حول امرأة حاول أحد اقربائها سلب ميراثها من زوجها، فلجأت إلى الملك عبدالعزيز الذى عين نفسه وكيلًا شرعيًّا لها.

ونشرت الدارة –عبر تويتر- فيديو في إحدى الفعاليات التي حضرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي كان يستمع إلى القصة بتأثر، وروى القصة وزير الحج السابق الدكتور محمود سفر.

وقام أحد أقارب زوج المرأة بالاستيلاء على أرضها بالطائف، وتعنت أحد القضاة معها وأصدر حكمًا ضدها.

وذهبت المرأة إلى مكة لمقابلة الملك المؤسس، والذي هدأ من روعها وأعطاها ورقة بها ختمه، وأنه عين نفسه وكيلاً شرعياً لها ليحقق العدل والمساواة.

وعندما ذهبت المرأة إلى القاضي مرة ثانية، وضع الورقة فوق رأسه.

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