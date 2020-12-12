بالفيديو.. رجال الأمن يلقون القبض على المتورطين في 6 جرائم كبرى

تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على عدد من الجناة، تورَّطوا في 6 قضايا كبيرة تمثلت النصب والسرقة والتزييف والنصب، خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الأمن العام –عبر تويتر- فيديو لأهم القضايا التي تم العمل عليها والإطاحة بمرتكبيها خلال الأيام الماضية، وشملت التالي:

ـ تم القبض على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية والصومالية، ترصدا بعملاء البنوك من كبار السن أثناء سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، والادعاء بمساعدتهم، واستبدال بطاقاتهم البنكية بأخرى مشابهة، بعد الحصول على بياناتهم السرية، ما مكنهما من سحب أموال والشراء من محلات المجوهرات والأجهزة الذكية.

ـ تم القبض على مواطن انتحل صفة موظف حكومي، واحتال على بعض العاملين بالمحلات التجارية، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير مخالفات لهم.

ـ تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة المركبات المتوقفة عبر كسر نوافذها وسرقة محتوياتها، واستخدموا مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم لتضليل رجال الأمن.

ـ تم القبض على أربعة مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، سرقوا 11 مولدًا كهربائيًّا، وتقدر قيمة المسروقات بت1.2 مليون ريال.

ـ تم القبض على مقيمين من الجنسية السورية مخالفين لنظام العمل والإقامة، امتهنا ترويج العملة المزيفة، وضبط بحوزتهما 95 ألف دولار مزيفة.

ـ تم القبض على مواطن مالك لمؤسسة تجارية احتال على ضحاياه عبر إعلان وهمي بمنصة سناب شات حول بيع أجهزة جوال بأسعار منافسة وتلقيه حوالات بنكية تجاوزت أربعة ملايين ريال دون الالتزام بتسليم المشتريات

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