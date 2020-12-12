تدشين 4 مشروعات لخدمة الطرق في المدينة المنورة بطول 172 كيلو مترًا

دشنت وزارة النقل 4 مشروعات تنموية لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال 172,8 كيلومتر، في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن حزمة مشاريع أطلقتها برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان،.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنَّ هذه المشاريع تتمثل في تدشين طريق المدينة المنورة/ حائل المزدوج المباشر بطول إجمالي يبلغ 124.4 كيلومتر، فيما يبلغ إجمالي أطوال أعمال المراحل الأولى والثانية والثالثة ضمن مشروع جزء من طريق المدينة المنورة/العلا/ تبوك السريع 37.4 كيلومتر، والذي يخدم أحياء المخططات السكنية شمال غرب منطقة المدينة المنورة وصولًا إلى بعض الهجر والأحياء (بواط, المليليح, المندسة) عن طريق ربطه بطريق المندسة/الفقعلي/بواط.

كما تشمل الأعمال، تدشين جزءين من طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، حيث يتمثل الجزء الأول من تقاطعه مع طريق الخليل/البيضاء حتى تقاطعه مع طريق المدينة المنورة/حائل المباشر، بطول إجمالي يبلغ (١.٨) كيلومتر.

فيما يتمثل الجزء الثاني المجاور لمستشفى الملك فيصل التخصصي، من تقاطعه مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع حتى تقاطعه مع طريق الهجرة، شاملًا كافة أعمال التقاطع من منحدرات دورانية واتجاهية ومحولات انتقائية، بطول إجمالي يبلغ (٥.٣) كيلومتر.

ودشَّنت الوزارة مشروع طرق الخدمة على جانبي طريق المدينة المنورة/ينبع السريع بطول (٣.٩) كيلومتر، والذي يساهم في تسهيل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، بالإضافة لخدمته الأحياء المجاورة له.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من وزير النقل على تحديث نظام «الخطوط الحديدية»

رسميًّا.. انتهاء أعمال طريق منفذ جديدة عرعر.. وحواجز حماية للمنحنيات الخطرة