أمير المدينة يدشن عدة مشاريع للنقل

دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، عددا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة، لخدمة الطرق ومرتاديها. كما وضع سموه حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير طريق منتزه البيضاء البري بمرحلتيه الأولى والثانية.

شملت المشاريع، التي دشنها أمير المدينة، بحضور وزير النقل، صالح الجاسر، طريق «المدينة المنورة - حائل» المزدوج المباشر، بطول إجمالي يبلغ 124.4 كيلو مترا، وجزءا من مرحلة مشروع طريق «المدينة المنورة - العلا - تبوك» السريع، بطول 37.4 كيلو مترا، الذي يخدم أحياء المخططات السكنية شمال غرب منطقة المدينة المنورة، وصولًا إلى بعض الهجر والأحياء (بواط والمليليح والمندسة) عن طريق ربطه بطريق «المندسة - الفقعلي – بواط»، بالإضافة إلى جزءين من طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، حيث يتمثل الجزء الأول من تقاطعه مع طريق «الخليل - البيضاء» حتى تقاطعه مع طريق «المدينة المنورة - حائل» المباشر، بطول إجمالي يبلغ 1.8 كيلو متر، والجزء الثاني المجاور لمستشفى الملك فيصل التخصصي من تقاطعه مع طريق «المدينة المنورة - ينبع» السريع حتى تقاطعه مع طريق الهجرة، شاملا كل أعمال التقاطع من منحدرات دورانية واتجاهية ومحولات انتقائية، بطول إجمالي يبلغ 5.3 كيلو مترات، ومشروع طرق الخدمة على جانبي طريق «المدينة المنورة - ينبع» السريع، الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، بالإضافة لخدمته الأحياء المجاورة له.

حضر حفل التدشين ووضع حجر الأساس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانى، المهندس سعد الخلب، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، وأمين منطقة المدينة المنورة، فهد البليهشي، وعدد من المسؤولين.