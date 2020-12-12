

الدمام 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1304 جولات رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 6 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بأعمال تنظيف وتطهير وتعقيم 1465 موقعاً باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (14.958) طناً من النفايات، وأزالت (8609) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

// انتهى //

16:37ت م

0055





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 1304 جولات على المنشآت التجارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.