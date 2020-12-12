السعودية اليوم / تخصصي بريدة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر



بريدة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في إنقاذ حياة مريض أصيب بنزيف في الصدر بعد تعرضه لحادث أليم، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية نوعية ناجحة لتركيب دعامة كبيرة في الشريان الأبهري الصدري بواسطة القسطرة.

وكان المريض قد جاء للمستشفى وتم التأكد من إصابته بنزيف في الصدر وتمدد الأوعية الدموية بسبب حادث أليم، وتم تشخيصه باستخدام الأشعة المقطعية التشخيصية، حيث تبين حاجته للقسطرة وأجريت العملية له واستغرقت مع تركيب الدعامة أقل من ساعتين وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

ويميز عمليات القسطرة أنها تتم عبر فتحة صغيرة جدًا بالفخذ أو الرسغ وبمضاعفات وأعراض جانبية أقل من العمليات التقليدية مع سرعة التماثل للشفاء.

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15:45ت م

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