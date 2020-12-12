شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة الشفاء من كورونا في المملكة السعودية 97.38% والان مع التفاصيل

السبت 12 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 166 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359749 حالة، من بينها 3366 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 517 حالة حرجة، كما تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين و إلى (350347) بنسبة 97.38%.

فيما بلغ عدد الوفيات 6036 حالة، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة .

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