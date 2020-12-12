شكرا لقرائتكم جدول دروس الأسبوع الـ16 من الرابع حتى السادس الابتدائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-12 جدول دروس الأسبوع الـ16 من الرابع حتى السادس الابتدائي متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع السادس عشر. وقالت الوزارة إن الدروس اليومية تبث عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط قناة عين دروس على اليوتيوب.



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