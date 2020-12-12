تقلبات جوية على منطقة تبوك نهار الاثنين

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تتأثر منطقة تبوك بأحوال جوية غير مستقرة، يوم الاثنين تترافق بعدد من الظواهر الجوية، مثل الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتساقط للأمطار وانخفاض على درجات الحرارة.

وأشار المركز في أحدث توقعاته حول الحالة الجوية المقبلة إلى أن التقلبات الجوية ستبدأ بالتأثير على منطقة تبوك خلال ساعات نهار الاثنين على شكل رياح نشطة مع هبات قوية أحياناً، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محلي، ومع ساعات العصر تعبر جبهة هوائية باردة سواحل شمال تبوك خاصة نيوم وحقل، تمتد مساءً وليلًا نحو مرتفعات غرب منتبوك وسواحلها الشمالية والوسطى، حيث يتوقع هطول زخات أمطار قد تصحب بالرعد أحيانًا.

أما في يوم الثلاثاء يتوقع أن يعود الطقس للاستقرار في منطقة تبوك، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت لتكون العظمى بحدود 20 درجة مئوية، تنخفض ليلا إلى 7 درجات مئوية فقط.

وكان خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد السعودية حالة جوية شتوية ممطرة ابتداء من يوم الاثنين المقبل على عدد من مناطق السعودية.

وقال الحصيني : متوقع من يوم الاثنين 1442/4/29هـ – إن شاء الله – حالة جوية شتوية ممطرة يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة إلى متوسطة وتكون بدايتها من شمال المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد المملكة حالة مطرية – بمشيئة الله تعالى – من منتصف الأسبوع الجاري تستمر لعدة أيام.

وقال المركز إن هذه الحالة سوف تستمر على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة – تشمل أجزاءها الساحلية)، وأجزاء من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية).