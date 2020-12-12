شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية تعاقب مؤسسة بـ148 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-12 الملكية الفكرية تعاقب مؤسسة بـ148 ألف ريال انتهكت حقوق تصاميم شركة أخرى دون موافقتها متابعات الخليج 365 - الرياض عاقبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى المؤسسات بغرامة وتعويض قدره 148 ألف ريال بسبب اعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة وذلك باستخدامها دون الحصول على إذن بذلك. وقضت الملكية الفكرية بما يلي: إلزام المؤسسة بدفع تعويض مالي قدره 59،000 ألف ريال للشركة المتضررة.

تغريم المؤسسة غرامة مالية قدرها 89،000 ألف ريال بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرة.

مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها



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