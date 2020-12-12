هل ينقذ لقاح فايزر البشرية من خطر كورونا ؟

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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بعث لقاح فايزر الأمل في نفوس الملايين من البشر حول العالم في إمكانية مجابهة فيروس كورونا الذي أصاب قرابة 70 مليون شخص حول العالم في أكبر وباء عرفه التاريخ.

تحديات أمام لقاح فايزر

والمعروف أن اللقاح – أي لقاح – فور التوصل إليه والتأكد من سلامته يظل مثار خوف وشك من قبل بعض الأشخاص أما بالنسبة للقاح فايزر فالأمر هنا يعد مبررًا لعدة أسباب منها أن الفترة الوجيزة التي مر بها اللقاح خلال التجارب السريرية تجعل البعض يتردد في الحصول عليه كما أن عدم اكتمال ظهور الأعراض الجانبية لهذا اللقاح نظرًا لحداثته تزيد من مخاوف البعض لكن المبشر في الأمر أن اللقاح والحصول عليه سيكون اختياريا وعلى الفرد المفاضلة بين البقاء عرضة لانتقال عدوى كورونا أو الحصول على اللقاح الذي أثبت كفاءة تجاوزت 95 % وبدأت العديد من دول العالم في الحصول عليه.

3 عوامل تؤكد فعالية اللقاح

وهناك عدة عوامل يجب أن يحققها اللقاح كي يتم اعتباره اللقاح الفعال وهذه العوامل هي :

التأكد من سلامة اللقاح : وهذا يتم عبر الدراسات السريرية بمراحلها المتعددة وصولا للاستخدام الآمن .

توفير وقاية طويلة الأمد. لأنه بعد الإصابة بفيروسات كورونا والتعافي منها، من الوارد الإصابة مجددًا بالعدوى بنفس الفيروس بعد عدة أسابيع أو سنوات، ومع أن الأعراض تكون خفيفة عادة وتحدث لنسبة قليلة من الناس، وحتى يكون لقاح كوفيد 19 فعالًا، يجب أن يوفر للناس مناعة طويلة الأمد ضد العدوى.

فعالًا، يجب أن يوفر للناس مناعة طويلة الأمد ضد العدوى. حماية كبار السن، فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة في حال انتقلت إليهم عدوى كورونا كما أن استجابة كبار السن للقاحات أقل كفاءة من استجابة من هم أصغر عمرًا، والسيناريو الأمثل هو صنع لقاح يكون فعالًا مع كبار السن أيضًا.