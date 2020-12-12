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تمكين أول مركز بحوث ودراسات متخصص بمحايل عسير
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل
صدرت موافقة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع على تأسيس مركز تمكين للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي .
ويعتبر تمكين أول مركز بحوث ودراسات متخصص بمنطقة عسير ويهدف إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية المتصلة بالمجالات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع السعودي لتحقيق نهضة علمية بحثية شاملة وفق “رؤية المملكة 2030” .
كما أن المركز يعمل على بناء وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات المتخصصين والعاملين في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية و إعداد وتنفيذ ونشر برامج توعوية تثقيفية لدعم القيم الوطنية والممارسات السلوكية الحضارية بين شرائح المجتمع المختلفة وتقديم الاستشارات الاجتماعية لكافة فئات ومؤسسات المجتمع.
كما يعنى تمكين برصد ودراسة الظواهر الاجتماعية وإشكاليات البحث العلمي والممارسات المهنية في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وبناء أدلة مساعدة لوضعها تحت تصرف الجامعات والهيئات والمراكز ذات العلاقة .
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