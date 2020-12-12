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2020-12-12 نائب وزير التعليم يثمن مبادرات تطوير الأداء وجوانب التميز بعسير متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها اطلع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على برامج ومنجزات مركز عسير للتميز التابع للإدارة العامة للتعليم، وشاهد عرضاً عن جائزة الكيان الذهبي بتعليم المنطقة التي تهدف إلى إبراز أفضل ممارسات العمل المؤسسي المتميز. جاء ذلك خلال استقباله مؤخرًا مديرة المركز فاطمة أبو ملحة، فيما ثمن جهود الإدارة في تفعيل جوانب التميز، وتطوير الأداء. إلى ذلك اطلع الأمين العام لإدارات التعليم أمين عام جائزة التعليم للتميز الدكتور صالح النصار على ذات البرامج والمنجزات منوهًا بإسهامها في تجويد الأداء.



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