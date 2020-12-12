شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم «التقني والمهني» في السعودية يقفز 74 مرتبة.. إلى الـ12 عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق التعليم التقني والتدريب المهني في المملكة العربيه السعودية، مرتبة عالمية متقدمة، وذلك حسب نتائج مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحده الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث احتل المركز الـ12 عالميا للعام الحالي 2020، بعد أن كان يحتل المركز الـ86 في عام 2019، والمركز الـ117 في عام 2018.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن هذا المركز المتقدم هو انعكاس حقيقي للدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة من القيادة الحكيمة، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو ومنسوبات المؤسسات بشكل جلي ودائم.

و كانت المؤسسة قد حصدت هذا المركز نتيجة التطور الكبير الذي قامت به في جوانب البرامج المهنية والتقنية المخصصة لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية وكذلك مؤهلات القوى العاملة ورأس المال البشري ومستوى تدريب العاملين وبنية التعليم التقني المتطورة.

على الصعيد ذاته، أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين من خلال بوابة التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة بلغ 190 ألف متدرب، وبلغ إجمالي دخولهم على المنصه نحو 530 ألف عملية دخول، حيث حضروا نحو 60 ألف ساعة بث للبرامج التدريبية عن بعد وذلك خلال الأسبوع المنصرم.