شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: رفع الشكوى ضد قاضٍ عبر 3 قنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة العدل أنه يمكن رفع الشكوى ضد قاضٍ في محكمة، وذلك من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات.

وقالت وزارة العدل -ردا على استفسار مغرد حول رفع دعوى ضد قاض-، بأنه يمكن التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للمجلس على الرقم (920002729).

وأضافت أنه يمكن أيضا تقديم شكوى عن طريق رابط تقديم شكوى على موقع المجلس الأعلى للقضاء من خلال الرابط التالي: https://www.scj.gov.sa/Services/Pages/default.aspx?id=1.