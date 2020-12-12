هل يجب أن يكون المبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجوده بالفعل؟.. “الرقابة ومكافحة الفساد” توضح

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أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما إذا كان لا بد للشخص المبلغ عن واقعة فساد أن يكون متأكدا من وقوعه بالفعل، حتى يمكنه تقديم بلاغ للهيئة.

وقالت – رداً على سؤال وُجه لحساب “خدمات الاستفسار” – إنه لا يُشترط على المبلّغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يُكتفى بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع.

وأضافت أنه يمكن التقدم ببلاغ عبر الهاتف المجاني 980، والواتساب 0539980980، والبريد الإلكتروني [email protected]، والفاكس رقم 0114420057.

Source akhbaar24.argaam

