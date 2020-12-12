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ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على صاحب مؤسسة قام بالنصب والاحتيال على ضحاياه من خلال إعلان عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.
وقالت شرطة الرياض إن المتهم، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ادعى بيعه لأجهزة جوال حديثة بأسعار منافسة، وتلقى بناءً على ذلك حوالات بنكية عبر متجر إلكتروني للمؤسسة التابعة له دون الالتزام بتسليم المشتريات.
وأبانت أنه جرى، بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ورود نحو 713 بلاغا ضد المتهم، حيث تمكنت من تحديد هويته، ومن ثم القبض عليه.
وأضافت أن المتهم اعترف بما ارتكبه من جرائم، حيث وصلت قيمة الحوالات البنكية التي حصل عليها إلى أكثر من 4 ملايين ريال، واتخذت الأجهزة الأمنية بحقه كافة الإجراءات النظامية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر تسلم 4 ملايين من ضحاياه.. الإطاحة بصاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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