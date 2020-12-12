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شهدت منطقة عسير، حادِث تصادم على طريق “الرين -بيشة” أدى لوفاة 4 أشخاص كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.
وذكر المواطن “علي الخثعمي”، وفقا لصحيفة “عكاظ” أن أقاربه انطلقوا من الرياض لحضور حفل زواج في عسير إلا أن سيارتهم اصطدمت بشاحنة على الطريق أمس الأول الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.
ولفت إلى أنه تم نقل جثامين المتوفين من مستشفى الرين إلى بيشة، مضيفاً أنه جرى دفنهم في مقبرة جميع عقب صلاة عصر يوم أمس (الخميس)، فيما تم تأجيل حفل الزفاف الذي كان من المقرر إقامته اليوم (الجمعة) حتى إشعار آخر.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر عرس تحول إلى مأتم.. مصرع أقارب عريس في حادِث تصادم على طريق “الرين -بيشة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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