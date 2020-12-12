الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

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تضمنت لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أنواع المخالفات والعقوبات المقررة عليها، والتي تصل إلى مليون ريال، وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف، وحجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام … وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “.
ونصت اللوائح على أن يُعمل باللائحة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز 190 يوماً من تاريخ النشر.. وفق التفاصيل التالية :
Source almnatiq
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