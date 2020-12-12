«حساب المواطن» يوضح تأثير إعادة تقديم طلب للتابعين على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن إعادة تقديم الطلب للتابعين لا يؤثر على صرف الدعم بشرط أن يكون رب الأسرة مؤهلًا.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أن «إعادة تقديم الطلب للتابعين لا تؤثر على صرف الدعم، في حال كان رب الأسرة مؤهلًا ومستحقًّا».

وأضاف البرنامج أنه بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) ثم إضافة التابعين، والضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

وأشار البرنامج إلى أنه في حال كان التابع مضافًا لدى رب الأسرة، وكانت حالة أهليته مسبقًا (تابع غير مؤهل)، يمكن التوجه إلى أيقونة (دراسة الأهلية) وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة، ويلزم الضغط على أيقونة (إعادة التقديم للتابعين) في حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر.

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