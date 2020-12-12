الغذاء والدواء: قبول لقاحات أخرى ضد كورونا يتوقف على شرطين

بعد الموافقة على تطعيم شركة فايزر
أوضحت هيئة الغذاء والدواء أنه سيتم قبول أي لقاحات أخرى ضد فيروس كورونا المستجد، بشرط أن تكون آمنة وفعالة وأن تكون منافعها أكثر من أضرارها.
وذكرت الهيئة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الشأن، أنه «سيتم قبول اللقاحات الآمنة والفعالة بعد أن يتم دراسة ذلك من قبل الهيئة، والتأكد من أن المنافع المرجوة من استخدامها تفوق الأضرار المحتملة».
يذكر أن هيئة الغذاء والدواء، أعلنت يوم الخميس الماضي، عن الموافقة على تسجيل لقاح فايزر-بيونتيك ( Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) لفيروس كورونا المستجد، ليكون اللقاح الأول المسجل في السعودية.
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